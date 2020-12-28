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Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-28 15:28:20 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,03 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu”, yüzde 0,99 ile "Oyak Portföy Altın Katılım Fonu" ve yüzde 0,96 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,056899-1,03
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,945379-0,99
Garanti Portföy Altın Fonu0,126108-0,96
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,113592-0,94
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,082394-0,93
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,063950-0,93
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,082892-0,93
TEB Portföy Altın Fonu0,107277-0,92
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,010232-0,92
Deniz Port. Altın Fonu0,054983-0,92

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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