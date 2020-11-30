En fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,38 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 2,69 ile "Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,33 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|37,060067
|-3,38
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,957057
|-2,69
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|108,695001
|-2,33
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|39,675532
|-2,10
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|44,760092
|-2,09
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010042
|-1,89
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042819
|-1,86
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,431994
|-1,65
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,052505
|-1,57
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,103647
|-1,56
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)