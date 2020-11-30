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Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-30 13:41:58 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,38 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 2,69 ile "Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,33 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF37,060067-3,38
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,957057-2,69
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)108,695001-2,33
QNB Finans Portföy Altın BYF39,675532-2,10
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF44,760092-2,09
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,010042-1,89
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,042819-1,86
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,431994-1,65
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,052505-1,57
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,103647-1,56

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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