En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,50 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 3,40 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 3,33 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,787414 -3,50 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,306642 -3,40 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 13,474855 -3,33 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,209564 -3,22 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,075996 -2,86 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,083834 -2,84 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029026 -2,79 Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF) 1,027888 -2,76 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,242398 -2,66 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,093044 -2,63

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)