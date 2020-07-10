  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-07-10 15:23:13 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,50 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 3,40 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 3,33 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,787414 -3,50
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,306642 -3,40
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 13,474855 -3,33
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,209564 -3,22
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,075996 -2,86
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,083834 -2,84
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029026 -2,79
Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF) 1,027888 -2,76
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,242398 -2,66
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,093044 -2,63

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı