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Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

2020-04-29 14:53:17 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,82 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 1,46 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,39 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044471 -1,82
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 68,057474 -1,46
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,051680 -1,39
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,313101 -1,29
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,924444 -1,28
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 89,858972 -1,20
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,150309 -1,19
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,084675 -1,12
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,048402 -1,12
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,934083 -1,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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