En fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,44 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon”, yüzde 0,35 ile "Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,29 ile "Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,037432
|-0,44
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025945
|-0,35
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,049318
|-0,29
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|118,607801
|-0,21
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|21,453649
|-0,14
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,806823
|-0,12
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,227817
|-0,11
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|173,724677
|-0,11
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,251366
|-0,10
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|7,869161
|-0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)