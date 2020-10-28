En fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,85 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 0,75 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,61 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,037576
|-0,85
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,811302
|-0,75
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,573030
|-0,61
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,724851
|-0,61
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,228649
|-0,56
|Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF)
|1,603628
|-0,54
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,035334
|-0,53
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|21,528140
|-0,34
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,049601
|-0,32
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,251912
|-0,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)