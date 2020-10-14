En fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,99 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 1,07 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,05 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,948658
|-2,99
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|48,039234
|-1,07
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,512718
|-1,05
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|17,011040
|-0,99
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044547
|-0,98
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|14,650870
|-0,93
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,321993
|-0,83
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|36,930229
|-0,82
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,100922
|-0,80
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|14,849026
|-0,78
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)