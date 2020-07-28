En fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,26 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF”, yüzde 1,17 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,13 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,256414
|-1,26
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044688
|-1,17
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,087335
|-1,13
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|84,598325
|-0,75
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,395318
|-0,55
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,796755
|-0,20
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|76,904790
|-0,19
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,098052
|-0,15
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,052470
|-0,12
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,317015
|-0,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)