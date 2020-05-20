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Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:34:30 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,82 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF”, yüzde 0,59 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" ve yüzde 0,57 ile "Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Altın BYF 34,174163 -0,82
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024756 -0,59
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,593845 -0,57
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,140879 -0,53
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 660,692935 -0,52
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,802728 -0,46
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,050275 -0,38
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,073647 -0,36
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,551674 -0,31
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,755409 -0,27

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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