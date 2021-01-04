En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,55 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF", yüzde 0,48 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,37 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,033589 -0,55 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,055259 -0,48 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020101 -0,37 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,032094 -0,24 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,035490 -0,18 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,025984 -0,17 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,104392 -0,15 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,167030 -0,14 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,104001 -0,13 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,039599 -0,12

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)