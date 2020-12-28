En fazla kaybettiren BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,44 ile "Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 1,40 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve yüzde 1,05 ile "Garanti Em. Hay. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,048943
|-1,44
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048000
|-1,40
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,052915
|-1,05
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,047747
|-0,96
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,046733
|-0,95
|VEM Altın Katılım EYF
|0,051290
|-0,93
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,049271
|-0,92
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,045068
|-0,90
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,051023
|-0,90
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029812
|-0,88
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)