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Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-30 13:46:06 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,33 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,60 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,32 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,076065-2,33
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,046497-1,60
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,048948-1,32
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,082623-1,31
HEM Altın Katılım EYF0,029846-1,24
VEM Altın Katılım EYF0,050746-1,24
ZEM Altın Katılım EYF0,048719-1,23
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,047490-1,20
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,046447-1,20
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,044755-1,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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