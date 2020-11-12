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Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-12 14:28:48 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,34 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 3,25 ile "HEM Altın Katılım EYF", yüzde 3,22 ile "VEM Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,051930 -3,34
HEM Altın Katılım EYF 0,031650 -3,25
VEM Altın Katılım EYF 0,053868 -3,22
ZEM Altın Katılım EYF 0,051716 -3,21
NN Hay. Em. Altın EYF 0,031380 -3,18
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,050354 -3,18
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016654 -3,18
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,050287 -3,18
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,049238 -3,18
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,052245 -3,17


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)




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