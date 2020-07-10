En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,18 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 2,91 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,53 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,039773 -3,18 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,088711 -2,91 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019718 -2,53 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028406 -2,52 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,069107 -2,48 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,018728 -2,45 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,139873 -2,36 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,080458 -2,25 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,080577 -2,25 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,027455 -2,22

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)