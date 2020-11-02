En fazla kaybettiren BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,25 ile "VEM Katılım Hisse Senedi EYF", "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" ve yüzde 2,13 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,020426
|-2,25
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,029403
|-2,25
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,046006
|-2,13
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,038235
|-1,89
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,092919
|-1,88
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,075994
|-1,45
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,076162
|-1,44
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,026238
|-1,43
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,087905
|-1,33
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,117699
|-1,33
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)