En fazla kaybettiren BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,55 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,25 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,24 ile "Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün kaybettiren 5 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014590
|-0,55
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,023906
|-0,25
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,021209
|-0,24
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013017
|-0,08
|VEM Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,020942
|-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)