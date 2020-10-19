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Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-19 13:52:50 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,55 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,25 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,24 ile "Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettiren 5 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014590 -0,55
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,023906 -0,25
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,021209 -0,24
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013017 -0,08
VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,020942 -0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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