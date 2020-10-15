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Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-15 13:59:27 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,02 ile "Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF", yüzde 0,91 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve yüzde 0,89 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,028412 -2,02
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,049996 -0,91
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,051848 -0,89
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016550 -0,89
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,048907 -0,89
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,057867 -0,89
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049890 -0,88
ZEM Altın Katılım EYF 0,051380 -0,88
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,055258 -0,87
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,047213 -0,87

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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