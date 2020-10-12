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Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-12 14:09:22 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 1,17 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,04 ile "Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF" ve yüzde 0,02 ile "VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettiren 6 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014624 -1,17
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010886 -0,04
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,044258 -0,02
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,036269 -0,01
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,030179 -0,01
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,076173 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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