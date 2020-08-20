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Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-20 14:41:57 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,29 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 1,00 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,93 ile "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014081 -1,29
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050403 -1,00
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030855 -0,93
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016392 -0,91
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,052367 -0,88
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,050265 -0,85
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,049409 -0,83
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,048312 -0,83
NN Hay. Em. Altın EYF 0,030667 -0,82
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049271 -0,82

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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