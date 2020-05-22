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Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:48:26 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,77 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,31 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,27 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030099 -0,77
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,017860 -0,31
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,025728 -0,27
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,023045 -0,22
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,031562 -0,20
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,024673 -0,18
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,030754 -0,17
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,025753 -0,16
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,039000 -0,15
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,039934 -0,14

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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