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Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:37:01 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,61 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,40 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" ve yüzde 0,35 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024741 -0,61
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,050220 -0,40
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,064710 -0,35
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,054764 -0,23
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,079399 -0,19
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,071717 -0,17
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,041991 -0,14
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,042414 -0,13
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,060920 -0,12
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,074706 -0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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