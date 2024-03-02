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Kadın - Aile En faydalı sebze seçildi! Bundan daha nitelikli bir gıda yok! Nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır?
Kadın - Aile

En faydalı sebze seçildi! Bundan daha nitelikli bir gıda yok! Nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır?

Yeniakit Publisher
2024-03-02 17:59:00 - 2024-03-02 18:06:00
En faydalı sebze seçildi! Bundan daha nitelikli bir gıda yok! Nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır?

Araştırmalara göre sebzeler yiyecek bakımından meyvelerden daha faydalı.

Başka bir araştırma sonucu ise en faydalı sebzenin ‘tere’ olduğunu tanımladı. Liste başında ise sürpriz bir sebze var: Tere

Dünya sağlık teşkilatı en az günde 5 defa meyve sebze yemeyi öneriyor. Bu bakımdan yola çıkan Amerikalı bilim adamları yapılan araştırma sonucu en sağlıklı meyve ve sebzeleri tanımladı. Potasyum, kalsiyum, Lif, B12, protein, A ve D vitaminleri bakımından sebzeler meyvelere fark attı.

Terenin Faydaları

Terenin Kadın Hastalıklarına Faydaları: Bayanların yardımcı olarak terenin kapsadığı mineraller olabilir. Bebek emziren annelerin sütlerinin çoğalmasını sağlar. Tere yüksek derecede protein ve demir kapsar. Tere Doğumdan sonra annelere önerilir.

Tere Sindirim Sistemi İçin Yararlıdır: Tere kanı temizler ve iştah açar. Kabızlık sorunlarını kısa sürede giderir. Terenin tohumu ve balın karıştırılmasıyla yapılan kür ile dizanteri hastalığı tedavisinde kullanılır. Suda kaynatılarak inceltilir ve bu şekilde kullanılır. Bağırsakların arınmasını sağlar ve kilo vermeyi kolaylaştırır.

Tere Solunum Yolları Sağlığına İyi Kazanç: Tere tohumu çiğneyerekte tüketilebilir. Bu yöntem astım, baş ağrısı, öksürük ve bronşit tedavilerinde de kullanılabilir. Soluk açma özelliği vardır. Astımdan kaynaklanan şiddetli öksürükleri giderir.
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Diyabete İyi Kazanç: Diyabet hastaları için herhangi bir tehdit ortaya çıkmamıştır. Aksine tere tohumlarının kan şekerini dengelediği görülmüştür. Dozu hakkında bilgi olmadığı için doktorunuza başvurarak tüketiniz.

Tere Kansere Tutulma Riskini Azaltır: Tere tohumu kanser hastalıklarına neden olan maddelere karşı antioksidan kapsar. Bu antioksidan doğal olarak dokularda kanserin verdiği hasarı ortadan kaldırabilir veya kanser hücreli maddeleri devirir.

Tere Saç ve Cilt Sağlığını Korur: Suda kaynatılarak saçlara uygulandığı zaman saçlara iyi gelir. Saçların kırılganlığını ortadan kaldırır.

Tere Göz Sağlığını Korur: Tere otunda bulunan A vitamini özelliği göz sağlığı için önemlidir. Katarakt başta olmak üzere Bir çok göz sağlığına iyi gelir.

Tere İdrar Söktürücüdür, Böbrek Sağlığını Korur: Terenin başka özelliği ise idrar söktürücü olması. Ayrıca böbrek sağlığını düzeltmede yardımcı olur. Böbreklerde taşa izin vermez ve oluşan kurtların dökülmesine yardım eder.

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