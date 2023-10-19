En etkili salatalık kürü (Yağ yakıcı olarak) için pratik yolu: Kilo yok olacak, bunu yapın! 8 - 10 dakika
Kilo vermek ve zayıflamak için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler arasında genellikle sağlıklı detoks kürleri de bulunur.
En Etkili Salatalık Kürü (Yağ Yakıcı) Tarifi İçin Malzemeler
1 adet orta boy salatalık
1 adet limon
1 yemek kaşığı kuru nane veya 12 dal taze nane
1 tatlı kaşığı toz zerdeçal
1 litre su
En Etkili Salatalık Kürü (Yağ Yakıcı) Tarifi Nasıl Yapılır?
İnanın ki bu kür çok etkili faydalı ve doktor onayı almış bir kür ve gerçekten de kullananlar kısa bir sürede göbek yağlarından kurtuldular. Mutlaka bu kürü uygulayın diyorlar.
Öncelikle salatalık ve limonları ince dilimler şeklinde kesin.
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1 litrelik sürahiye koyun ve üzerine zerdeçalı ve kuru veya taze naneyi en sonda 1 litre suyu ekleyip karıştırın.
1 gün boyunca buzdolabında dillendikten sonra tüketebilirsiniz.
Kullanım şekli;
Sabah ve akşam aç karnına olacak şekilde tüketilmelidir.Her gün toplam 2 su bardağı tüketilir.
Hamileler ve emzirenler annelerin kullanmamasını öneririm. Ciddi rahatsızlıkları olanlar doktora danışıp tüketmelidir. Salatalığın faydası vücutta olan fazla suyu atar, limon herkesin bildiği gibi yağları atar, zerdeçal metabolizmayı hızlandırır.
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