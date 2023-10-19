  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD fonlu katliama karşı ABD'li yetkili hemen hamle yaptı, resti çekti: 'Kaç Filistinli çocuk ölmeli'! Mektupla istifa etti

ABD devi Baykar'a özendi! TB2 SİHA sonrası hemen harekete geçtiler

İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail'in Filistinde uyguladığı soykırıma destek verdi: Netanyahu: Bu uzun bir savaş

Bergüzar Korel’den çok konuşulacak “İsrail” paylaşımı! Bu tam bir rezalet

TBMM Başkanı Kurtulmuş BM'yi topa tuttu: Hangi savaşı durdurdu

Ünlü oyuncu İlker Kaleli, o alçaklığa çok sert tepki gösterdi: Bu, dünyanın her yerinde kahpeliktir

Mehmet Akif Ersoy'a zorluk çıkaran polis bakın nereli çıktı! Ünlü spiker duyduklarına inanamadı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’dan on numara hareket! Müslümanların içinin yağları eridi

Petrol fiyatlarında para aniden yön değiştirdi, 88 dolara kadar düştü! O tahminden bir kesit: ülkenin yaklaşık 200 bin...

Ne altın ne dolar ne de borsa bu kadar para kazandırdı!
Kadın - Aile En etkili salatalık kürü (Yağ yakıcı olarak) için pratik yolu: Kilo yok olacak, bunu yapın! 8 - 10 dakika
Kadın - Aile

En etkili salatalık kürü (Yağ yakıcı olarak) için pratik yolu: Kilo yok olacak, bunu yapın! 8 - 10 dakika

Yeniakit Publisher
2023-10-19 21:42:00 - 2023-10-19 21:47:14
En etkili salatalık kürü (Yağ yakıcı olarak) için pratik yolu: Kilo yok olacak, bunu yapın! 8 - 10 dakika

Kilo vermek ve zayıflamak için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler arasında genellikle sağlıklı detoks kürleri de bulunur.

En Etkili Salatalık Kürü (Yağ Yakıcı) Tarifi İçin Malzemeler

1 adet orta boy salatalık
1 adet limon
1 yemek kaşığı kuru nane veya 12 dal taze nane
1 tatlı kaşığı toz zerdeçal
1 litre su

En Etkili Salatalık Kürü (Yağ Yakıcı) Tarifi Nasıl Yapılır?

İnanın ki bu kür çok etkili faydalı ve doktor onayı almış bir kür ve gerçekten de kullananlar kısa bir sürede göbek yağlarından kurtuldular. Mutlaka bu kürü uygulayın diyorlar.

Öncelikle salatalık ve limonları ince dilimler şeklinde kesin.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1 litrelik sürahiye koyun ve üzerine zerdeçalı ve kuru veya taze naneyi en sonda 1 litre suyu ekleyip karıştırın.
1 gün boyunca buzdolabında dillendikten sonra tüketebilirsiniz.

Kullanım şekli;

Sabah ve akşam aç karnına olacak şekilde tüketilmelidir.Her gün toplam 2 su bardağı tüketilir.
Hamileler ve emzirenler annelerin kullanmamasını öneririm. Ciddi rahatsızlıkları olanlar doktora danışıp tüketmelidir. Salatalığın faydası vücutta olan fazla suyu atar, limon herkesin bildiği gibi yağları atar, zerdeçal metabolizmayı hızlandırır.

Zeytin yaprağı deyip geçmeyin, övgüyü hak ediyor: yiyenler, tatlı krizini engelliyor! Bunu pişirmek lazım
Zeytin yaprağı deyip geçmeyin, övgüyü hak ediyor: yiyenler, tatlı krizini engelliyor! Bunu pişirmek lazım

Kadın - Aile

Zeytin yaprağı deyip geçmeyin, övgüyü hak ediyor: yiyenler, tatlı krizini engelliyor! Bunu pişirmek lazım

Bağırsak Kurduna doğal çözümler! Bağırsak temizleme nasıl yapılır? Merak ediyorsanız İşte o yöntem, artık olmayacak
Bağırsak Kurduna doğal çözümler! Bağırsak temizleme nasıl yapılır? Merak ediyorsanız İşte o yöntem, artık olmayacak

Kadın - Aile

Bağırsak Kurduna doğal çözümler! Bağırsak temizleme nasıl yapılır? Merak ediyorsanız İşte o yöntem, artık olmayacak

Topuk çatlağına ne iyi gelir? El yapımı maskesini uygulamak için içinde neler var? Faydasını duyan hayrete düşüyor
Topuk çatlağına ne iyi gelir? El yapımı maskesini uygulamak için içinde neler var? Faydasını duyan hayrete düşüyor

Kadın - Aile

Topuk çatlağına ne iyi gelir? El yapımı maskesini uygulamak için içinde neler var? Faydasını duyan hayrete düşüyor

Lahana yağının faydaları nelerdir? Cildin üzerine sürerseniz...Estetik gibi duruyor! Gören yok artık diyor
Lahana yağının faydaları nelerdir? Cildin üzerine sürerseniz...Estetik gibi duruyor! Gören yok artık diyor

Kadın - Aile

Lahana yağının faydaları nelerdir? Cildin üzerine sürerseniz...Estetik gibi duruyor! Gören yok artık diyor

Limon kabuklarını atıyor musunuz? Sakın atmayın: nerdeyse her gün güvenli halde kullanabilirsiniz! Limon suyu için
Limon kabuklarını atıyor musunuz? Sakın atmayın: nerdeyse her gün güvenli halde kullanabilirsiniz! Limon suyu için

Kadın - Aile

Limon kabuklarını atıyor musunuz? Sakın atmayın: nerdeyse her gün güvenli halde kullanabilirsiniz! Limon suyu için

Saçlardaki beyazlıklar nasıl kapatılır? Duyan kulaklarına inanamadı! İşte kesin çözen gıda ve o yöntemler
Saçlardaki beyazlıklar nasıl kapatılır? Duyan kulaklarına inanamadı! İşte kesin çözen gıda ve o yöntemler

Kadın - Aile

Saçlardaki beyazlıklar nasıl kapatılır? Duyan kulaklarına inanamadı! İşte kesin çözen gıda ve o yöntemler

El bakım maskeleri: badem yağı ile 10 dakika sürecek! 2 malzeme dışında bir şey yok! Ayda 2 kere
El bakım maskeleri: badem yağı ile 10 dakika sürecek! 2 malzeme dışında bir şey yok! Ayda 2 kere

Kadın - Aile

El bakım maskeleri: badem yağı ile 10 dakika sürecek! 2 malzeme dışında bir şey yok! Ayda 2 kere

Sultan kebabı tarifi: Etli Sultan kebabı nasıl yapılır? Son kalan püf nokta: Üzerine bunu ilave edin, işlem tamam
Sultan kebabı tarifi: Etli Sultan kebabı nasıl yapılır? Son kalan püf nokta: Üzerine bunu ilave edin, işlem tamam

Kadın - Aile

Sultan kebabı tarifi: Etli Sultan kebabı nasıl yapılır? Son kalan püf nokta: Üzerine bunu ilave edin, işlem tamam

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23