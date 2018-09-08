En düşük servis ücreti 235 TL

Okul servis ücretlerinde İstanbul’da yüzde 12, Ankara’da yüzde 13 İzmir’de ise ortalama yüzde 29 zam yapıldı.

En yakın mesafe için 235 TL servis ücreti ödenecek. Hem devlet hem de özel okullarda uygulanacak fiyatların dışında farklı bir isim altında herhangi bir ücret talep edilmesi halinde veliler, 153 numaralı Beyaz Masa’ya şikâyette bulunabilecek.

İSTANBUL SERVİS ÜCRETLERİ

KM (TL)

1-3 235

3-5 255

5-7 265

7-9 280

9-11 330

11-13 380

13-15 400

15-17 430

17-19 455

19-21 485

21-23 505

23-25 525

ANKARA’DA BİN 818 TL’DEN BAŞLIYOR

Ankara’da yıllık bin 611 lira olan 0-3 kilometrelerdeki servis ücreti bu yıl bin 818 liraya, bin 764 lira olan 3-6 kilometrelerdeki ücret bin 989 liraya, 6-10 kilometrelerdeki ücret 2 bin 61 liradan 2 bin 340 liraya, 10-15 kilometrelerdeki ücret 2 bin 412 liradan 2 bin 718 liraya yükseltildi. 15 kilometreyi aşan her kilometre için alınacak ücret, yüzde 14,8 zamla 47 liradan 54 liraya çıkarıldı.

İZMİR’DE FİYATLAR YÜZDE 29 ARTTI

İzmir’de yıllık bin 395 lira olan 0-3 kilometrelerdeki ücretin bin 800 liraya çıkarıldığını belirten Bostancı, bin 710 lira olan 3-6 kilometrelerde ücretin 2 bin 205 liraya, 6-10 kilometrelerde bin 800 liradan 2 bin 340 liraya, 10-20 kilometrelerde 2 bin 565 liradan 3 bin 330 liraya yükseltildiğini söyledi.

Bostancı, 20-25 kilometre için 3 bin 735 lira, 25-30 kilometre için 4 bin 95 lira, 30-35 kilometre için 4 bin 275 lira ve 35-40 kilometre için 4 bin 545 lira alınacak. 40 kilometreyi aşan her kilometreye 1 lira ek ödeme yapılacak.