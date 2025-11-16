En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni rakam

Enflasyon beklentilerine göre, ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yaklaşık yüzde 13,3 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu oranın uygulanması halinde, şu anda 16 bin 564 lira olan en düşük emekli maaşı 19 bin 126 liraya çıkacak. Zam oranlarının kesinleşmesi ise kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netlik kazanacak.

Merkez Bankası’nın kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarına dair önemli veriler sundu.

Ankete göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarının yüzde 13,3; memurların ise yüzde 19,77 oranında artması öngörülüyor.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN KRİTİK VERİLER AÇIKLANDI

Memur ve emekli maaşlarında ocak zammı için belirleyici olacak kasım ve aralık enflasyonuna yönelik beklentiler netleşmeye başladı.

Merkez Bankası'nın dün açıkladığı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, zam oranlarına dair kritik ipuçları sundu. Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi ekimdeki yüzde 31,77 seviyesinden yüzde 32,30'a yükseldi.

68 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette, kasım ayı için enflasyon tahmini yüzde 1,59, aralık ayı için ise yüzde 1,16 olarak öngörüldü. Bu verilerle birlikte memur ve emeklilerin temmuz zammına esas olacak 6 aylık enflasyon oranı hesaplandı.

4 AYLIK ENFLASYON ZAMMI GARANTİLEDİ

Temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde ise yüzde 2,55 olarak gerçekleşen aylık enflasyonlarla birlikte 4 aylık artış yüzde 10,25 oldu.

Bu oranla SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 10,25'lik zammı, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik payla birlikte toplam yüzde 16,55'lik artışı şimdiden garantilemiş durumda.

İŞTE OCAKTA BEKLENEN ZAM

Merkez Bankası'nın anket tahminlerinin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 13,3'e ulaşacak. Böylece ocak ayında:

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 13,3,

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 19,77 zam alacak.

Bu artışla birlikte en düşük emekli maaşının 19 bin 126 liraya çıkması bekleniyor.

Ocak ayındaki zam oranları, kasım ve aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla kesinleşecek.