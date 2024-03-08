En düşük emekli maaşı alanlar merakla bekliyordu! Kötü haberi verdi

Ankara Günlüğü'nde emekli maaşlarına ve asgari ücret artışına ilişkin tartışmaları kaleme alan Hüseyin Gökçe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun son açıklamalarını değerlendirdi.

Ekonomim'de yer alan haber göre Gökçe, emekli maaşlarına ek zam talebinin hükümetin gündeminde olmadığını ancak asgari ücrete ikinci artış sinyalleri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim mitinglerinde sabit ücretlilerin durumunun iyileştirilmesine yönelik mesajlar veriyor ancak emekli maaşlarına ek zam planının olmadığını vurguluyor. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, emekli maaşlarında erken artış olmayacağını belirtti ancak asgari ücrete ikinci bir artışın olabileceğini ima etti.

Akbaşoğlu'nun açıklamaları, emeklilerden çok çalışanlarla ilgili kısımlarda daha çok dikkat çekti. Asgari ücrette ikinci bir artışın gündeme gelebileceği sinyalleri verildi.

Akbaşoğlu, 2024'ün "Emekliler Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak nisan ayında tüm çalışanların alım gücünün artırılmasıyla ilgili değerlendirme yapılacağını belirtti. Asgari ücrete ikinci bir artışın tartışılacağı ifade edildi.

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