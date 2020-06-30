En düşük emekli aylıkları hakkında değerlendirme

Emekli aylıkları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri gereği ödenen prim gün sayısı ve ödenen prim matrahı dikkate alınarak hesaplanır. 5510 sayılı Kanun 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmiş olsa da bu tarihten önce emekli aylıklarının nasıl hesaplanacağı önceki sosyal sigorta kanunlarında yer almaktadır. Diğer bir anlatımla emekli aylıkları, Kanunda öngörülen yöntemle hesaplanmaktadır.

Bu hususu özellikle vurgulamamızın nedeni Sosyal Güvenlik Kurumunun aylık katsayısını düşürdüğüne yönelik gerçek dışı iddialardır. Gerçekten de gerek bilgisizlik gerek siyasi rant elde etme adına bu alanda yalan söyleyenler bulunduğu gibi bu yalanları topluma ileten sözde gazete ve gazeteciden de geçilmiyor. Esasında amaç belli. Bu kötü niyetlilerin temel amacı sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve şahsında Ak Parti’yi yıpratmak.

Bizlere düşen de bu kötü niyetli yalancıların yüzüne hakikatı çarpmak.

Gerçekleri size iletmek adına Ak Parti Hükümetinin iktidar olduğu 18 yıl öncesine gitmemiz gerekiyor. Yani emekli maaş miktarı Ak parti iktidarı öncesi ne kadardı şimdi ne kadar olmuş ona bakmamız gerekiyor.

Ak Parti’nin iktidara geldiği ayda en düşük emekli aylığı dolayısıyla 1. basamaktan emekli olmuş tarım Bağ-Kur sigortalısının aylığı 47 TL tutarındaydı. Bu dönemde brüt asgari ücret 250 TL olduğuna göre en düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde 18’i kadardır. Bu tarihteki maaşın günümüzdeki karşılığını 2020 yılında yürürlükte olan asgari ücretle ifade etsek en düşük emekli maaşı 530 TL olsa gerektir. Oysa an itibariyle en düşük emekli aylığı 1500 TL tutarında. Yani asgari ücretin yüzde 51’i tutarında. Bir anlamda Ak Parti İktidarında en düşük emekli maaşı neredeyse 3 kat artış göstermiş.

Ak Parti Hükümeti kurulur kurulmaz ilk icraat olarak emekli maaşlarını artırmıştır. İktidar olduğu ayda en düşük 47 TL olan tarım Bağ-Kur aylığını 100 TL artırarak 147 TL yapmıştır. Bir anlamda en düşük emekli aylığını 2 kattan daha fazla artırmıştır. Yüzde olarak ifade edersek en düşük maaş yüzde 213 oranında yükselmiştir.

Bir de bu dönemdeki en yüksek aylığı günümüzdeki en yüksek aylıkla mukayese edelim. 2002 yılında Ak Parti’nin Hükümeti kurduğu ayda en düşük emekli maaşı tavandan prim ödeyerek en üst göstergeden en az 12600 gün prim ödemek suretiyle emekli olandır. 2002 yılı Ekim ayında tavandan prim ödeyerek 35 yıl hizmet ile yani 12600 gün primle emekli olanın 2002 yılı Ekim ayı emekli maaşı 513 TL tutarındadır. İlgili yılda asgari ücret 250 TL olduğuna göre yaklaşık olarak asgari ücretin iki katı tutarındadır.

Şimdi 35 yıl tavandan prim ödeyerek emekli olan kişinin bu ay emekli olduğunda bağlanacak maaşını ve asgari ücretin kaç katı olduğuna bakalım. Primlerini 35 yıl tavandan ödeyen birisine bu ay bağlanacak maaş ek ödeme dahil 8.550 TL tutarındadır. Bugün geçerli olan asgari ücretin de neredeyse üç katı tutarındadır.

Buradan hareketle en düşük emekli aylığı AK Parti Hükümeti öncesi asgari ücretin yüzde 18’i iken şimdi yüzde asgari ücretin yüzde 51’idir. En yüksek aylık ise AK Parti Hükümeti öncesi asgari ücretin iki katı iken şimdi asgari ücretin üç katı olmuştur.

Bu demek oluyor ki emekli maaşı hakkında yalan söyleyen siyaset madrabazlarına itibar etmemeliyiz.

Bakın daha bu hafta TBMM’den bir yasa çıktı. Bu yasa öncesi yurtdışı borçlanması yaparak emekli olanlardan yurtdışında cüzi çalışma olarak adlandırılan bizdeki karşılığı yevmiyeli çalışma veya kısmi süreli çalışması olan işlerde çalışanların emekli maaşı kesiliyordu. TBMM’de kabul edilen 7247 sayılı Yasanın 3. maddesine göre artık yurtdışında kısa süreli çalışması olanların emekli maaşı kesilmeyecek. Bu şu demek. Demek ki Ak Parti birilerin ne dediğine aldırmıyor ve hizmet etmeye devam ediyor. Bizlere düşen de hizmet edeni baş tacı etmek olmalıdır.