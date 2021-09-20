En düşük emekli aylığının asgari ücret oranında mı olacak?

Hükümet ile memur sendikaları arasında varılan toplu sözleşme anlaşmasına göre, memur emekli maaşları 2022 toplu sözleşme zam oranı belli oldu. Buna göre, memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5+ enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7+ enflasyon farkı zam yapıldı. Toplu sözleşmede anlaşmaya varılmasıyla birlikte en düşük memur emekli aylığı 3 bin 21 TL'den, 3 bin 276 TL'ye yükselecek. (Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir) 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 420 TL’den 2 bin 624 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 763 TL’den bin 912 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 662 TL’den bin 802 TL’ye yükselecek.

2000 sonrası SGK emeklilerinin maaşı Temmuz ayından itibaren bin 500 TL'den, bin 627 TL'ye yükselecek.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamıştı. Enflasyon haziran ayında yüzde 1,94 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 17,53 oldu. 6 aylık enflasyon yüzde 8,45 olarak belirlendi.

En düşük işçi emekli maaşı ne kadar?

En düşük işçi emeklisinin aylığı 8,45 enflasyon zammıyla bin 567 TL'ye yükseldi. En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 911 TL'ye yükseldi. En düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 802 TL'ye çıktı.

En düşük emekli aylığının asgari ücret kadar mı olacak?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Kazım Ergün başkanlığında, Türkiye'nin ve emeklilerin gündemini değerlendirmek üzere dün Ankara'da toplandı. Toplantının sonuç bildirisinde, istihdam artırıcı üretim modellerinin acilen hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi. Başta emekliler olmak üzere alım gücü giderek düşen dar gelirli kesimlerin desteklenmesi ve en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çekilerek ödenmesi taleplerinin yer aldığı bildiride, Anayasa'da, milli birliği sağlayan ve değiştirilemeyecek olan temel ilkelerin, ilelebet korunması gerektiği vurgulandı.