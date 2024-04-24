En düşük bakım maliyetli araba Tesla oldu!

2023 Yıllık Otomobil Anketi adı verilen rapora göre, Tesla Amerika’da en düşük bakım ve onarım maliyeti gerektiren marka oldu.

Tesla’nın bu alanda birinci olmasındaki temel sebep ise, elektrikli araçların içten yanmalı araçlara göre çok daha az hareketli parça içermesi olarak gösteriliyor. Özellikle otomobil satın alındıktan sonraki ilk 5 yıllık dönemde, Tesla rakiplerine oranla çok daha az bakım maliyeti gerektiriyor. Şirket araçları bu dönemde ortalama olarak yalnızca 580 dolarlık bir masraf yaratırken, bu sayı 10 yıllık periyotta ise 4 bin dolar seviyesini aşabiliyor.

Açıklanan listede Ford’un 5. olması da oldukça dikkat çekici bulunurken, son dönemde elektrik araç segmentinde önemli atılımlar yapan Hyundai ve Nissan da kendine yer bulmayı başardı.

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