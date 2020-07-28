En düşük aylık uygulaması var mı?

¥ Soru: Ben 1994 yılında yaptığım doğum için borçlanma yaparak geçen sene 3600 gün prim üzerinden SSK emeklisi oldum. Temmuz ayında yatan emekli maaşım 1.814 TL. Benim bakımını yaptığım engelli çocuğum var. Bana engelli bakım parası ödenir mi. Ben ölsem çocuğuma maaşımın yüzde kaçı bağlanır? Gonca H.

¥ Cevap: Başkasının bakımına muhtaç engelliye evde bakım ücreti ödemesi yapılır. Ancak bu ödeme için gelir şartı var. Aynı evde yaşayan kişilerin gelirleri toplanarak kişi sayısına bölününce ortalama gelir 1400 TL ve altı olursa evde bakım ödemesi yapılır. Buna göre siz ve çocuğunuz iki kişi olarak yaşıyorsanız emekli maaşı dışında geliriniz yoksa veya geliriniz olsa bile emekli maaşı ile birlikte 2800 TL altında kalıyorsa kişi başına düşen 1400 TL altında kalacağından evde bakım parası alma hakkınız oluşur. Bu ödeme için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuru yapmanız gerekir. Ölüm aylığı hissesi aylık alan eş yoksa tek çocuk için yüzde 50 oranındadır. Ancak ölüm aylıklarında bir de en düşük aylık uygulaması var. Verdiğiniz bilgilere göre 2000 yılından önce sigortalılığınız var. 2000 yılında önce sigortalı olanlar için tek bir kişiye bağlanacak aylık, emekli aylığını geçmemek üzere ek ödeme dahil 1863 TL. Sizin emekli maaşınız 1.863 TL altında olduğuna göre ölümünüz halinde malul çocuğunuza bağlanacak aylık size ödenen aylığın tamamı yani 1.814 TL olacaktır.