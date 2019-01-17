0553 313 94 23

En düşük aylık ne kadar

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, bir okurumuzun alabileceği en düşük aylık miktarına ilişkin bir soruyu cevapladı.

17 Ocak 2019 Perşembe 12:31
En düşük aylık ne kadar

Soru: Ben 1990 yılında sigortalı oldum. Emekliliğime 4 ay kaldı. Primlerim hep asgariden yattığı için sanırım bana en düşük maaş bağlanacak. SSK emeklileri için en düşük maaş ne kadar? Mehmet K.

Cevap: En düşük emekli maaşı hakkında gazetelerde yer alan açıklamaların büyük bölümü gerçeği yansıtmıyor. Emekli maaşı teknik hesap bilgisi gerektirdiği için haber yapanlarda da bu bilginin eksik olması yazılan miktarların gerçekliğine gölge düşürüyor. Öncelikle şunun bilinmesi gerek. SSK emeklisi olacaklar için 1.10.2008 tarihinden sonra prim günü olanlar için verilebilecek sabit bir en düşük aylık yok. Bu prim ödenen dönemlere ve matrahlara göre değişken. Ancak hatalı yazıldığı için düzeltilmesi adına SSK emeklileri için şu rakamı telaffuz etmek istiyorum. İlk defa 1.10.2008 tarihinden önce emekli olanın şu an için aldığı en düşük maaş ek ödeme dahil 1.888 TL. Bu tarihten sonra genele değil özele mahsus bir en düşük aylık söz konusu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 12:31
  1. Prim
  2. asgari
  3. en düşük maaş
  4. SSK emeklileri için en düşük maaş
  5. SSK emeklileri için en düşük maaş ne kadar?
  6. En düşük emekli maaşı
  7. Emekli maaşı
  8. SSK emeklisi
  9. prim günü
  10. en düşük aylık
  11. matrah
  12. prim ödenen dönem
  13. SSK emeklileri
  14. SSK
  15. emekli
  16. en düşük maaş ek ödeme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hollandalı gazeteci, terör bağlantısı nedeniyle sınır dışı edildi
    1. Hollandalı gazeteci, terör bağlantısı..
    2. "Türkiye en büyük stratejik ortağımız"
    3. Kartal Belediyesinden ücretsiz Çini..
    4. "Bize güç katacak oyuncular alacağız"
    5. Aladağ'daki yurt yangını davası
    6. Türk hayırseverlerden "Kanlı Ocak"..
    7. AB'de enflasyon aralıkta yüzde 1,7'ye..
    8. Hollandalı isim Türkiye'den sınır dışı..
    9. Akhisarspor'da 3 transfer birden
    10. Amerika’nın kapıları Türk markaları..
    11. "Hiç kimsenin beklentisi yüksek olmasın"
    12. Fransa'da patlama
    13. Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    14. Altun, gazeteci Boersma'nın, Hollanda..
    15. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    16. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Siyasi..
    17. Akşener, İmamoğlu'nu kabul etti
    18. Günün ilk yarısında en çok değer..
    19. İran'da son 10 ayda 580 ton uyuşturucu..
    20. CHP'den Münbiç çıkışı: Esed'le barışın
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...