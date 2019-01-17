En düşük aylık ne kadar

Soru: Ben 1990 yılında sigortalı oldum. Emekliliğime 4 ay kaldı. Primlerim hep asgariden yattığı için sanırım bana en düşük maaş bağlanacak. SSK emeklileri için en düşük maaş ne kadar? Mehmet K.

Cevap: En düşük emekli maaşı hakkında gazetelerde yer alan açıklamaların büyük bölümü gerçeği yansıtmıyor. Emekli maaşı teknik hesap bilgisi gerektirdiği için haber yapanlarda da bu bilginin eksik olması yazılan miktarların gerçekliğine gölge düşürüyor. Öncelikle şunun bilinmesi gerek. SSK emeklisi olacaklar için 1.10.2008 tarihinden sonra prim günü olanlar için verilebilecek sabit bir en düşük aylık yok. Bu prim ödenen dönemlere ve matrahlara göre değişken. Ancak hatalı yazıldığı için düzeltilmesi adına SSK emeklileri için şu rakamı telaffuz etmek istiyorum. İlk defa 1.10.2008 tarihinden önce emekli olanın şu an için aldığı en düşük maaş ek ödeme dahil 1.888 TL. Bu tarihten sonra genele değil özele mahsus bir en düşük aylık söz konusu.