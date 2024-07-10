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Ekonomi En düşük aylık gündemde! Emekli aylığı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına zam için toplantı yapılacak
Ekonomi

En düşük aylık gündemde! Emekli aylığı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına zam için toplantı yapılacak

Yeniakit Publisher
2024-07-10 20:07:00 - 2024-07-10 20:08:57
En düşük aylık gündemde! Emekli aylığı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına zam için toplantı yapılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş en düşük emekli maaşına zam için toplantı yapacak.

En düşük emekli aylığının artırılması için çalışmalar sürüyor.

Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü zam düzenlemesinde... aylık enflasyon sonrası emekli maaş zam oranı yüzde 24,73 oldu. Kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşı, zamma rağmen en düşük aylığın altına kaldı.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

En düşük emekli aylığı için rakam, ekonomi yönetiminin hesaplamaları sonrası bütçe dengesi çerçevesinde belirlenecek.

En düşük emekli aylığının 12 bin ile 13 bin lira aralığında belirlenmesi bekleniyor. Yüzde 24,73'lük zam göz önüne alındığında en düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira civarına yükseltilmesi görüşü ağırlık kazanmış durumda...

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş katılacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Toplantıda bakanlıklardan gelen etki analizleri ve raporlar teker teker görüşülerek taban emekli aylığındaki artış değerlendirilecek. En düşük emekli aylığına yapılacak artış da bu toplantıda belli olacak.

Mevcut durumda en düşük emekli maaşı 10 bin lira olarak uygulanıyor. Kök maaşı bu miktarın altında kalanların farkı devlet tarafından karşılanıyor.

Toplantıdan çıkacak sonuca göre yapılacak düzenleme kısa zaman içerisinde Meclis'e sunulacak.

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