En çok tercih edilen isimler belli oldu! Kız çocuklarına en çok o ismi koydular
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden aktarılan verilere göre, 2022 yılında Türkiye'de en çok tercih edilen isimler belli oldu.
2022'de 1 milyon 22 bin 737 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi. 2022'de 15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve 1 beşiz doğum meydana geldi.
2022 verilerine göre yalnızca 1 bebeğe verilen isimler ortaya çıktı. Bunlar arasında Azra Akel, Elif Evin, Irmak Dila, Kerem Akil, Dilara Hayat, Eylül Feza, Oğuz Umut, Tuna Mete ve Kağan Celal isimleri bulunuyor.
Hemen hemen her yıl ilk sırada yer alan "Yusuf" isminin yerini "Alparslan" aldı. Kız isimlerinde de ilk sırada "Zeynep" var.
En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 8 bin 366'sına Alparslan, 6 bin 303'üne Yusuf, 5 bin 72'sine Miraç ismi konuldu. Bu isimleri sırasıyla Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Aras, Ömer, Mustafa ve Ali Asaf takip etti.
Zeynep ismi ise geçen yıl 8 bin 870 bebeğe verildi. 6 bin 854 bebeğe Defne, 6 bin 833 bebeğe ise Asel ismi konuldu.Kız bebeklerde Zeynep, Defne ve Asel isimlerini sırasıyla Zümra, Elif, Asya, Azra, Nehir, Eylül ve Ecrin takip etti.
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