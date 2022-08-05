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Gündem En çok ne arandı en çok hangi konu hakkında konuşuldu?
Gündem

En çok ne arandı en çok hangi konu hakkında konuşuldu?

Ali Osman Aydın, yeniakit.com.tr'deki yazısında, internet üzerinde en çok yapılan aramaları irdeleyerek önemli tespitlerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 09:55:00 -
En çok ne arandı en çok hangi konu hakkında konuşuldu?

Yeniakit.com.tr yazarı Ali Osman Aydın, Türkiye'de arama motoru Google ve sosyal medya hesaplarında en çok yapılan aramaları inceledi ve sosyolojik tespitlerde bulundu.

Aydın'ın bugünkü yazısı şu şekilde:

Twitter, Facebook, Instagram, Tiktok, YouTube, Ekşi Sözlük, Google gibi Türkiye’de en çok kullanılan internet platformlarında,en çok nelerin arandığıyla ilgili bir istatistik var.

İlk beş yüz seçilmiş, en çok merak edilen ilk beş yüz şey. Bu istatistik biraz da iletişim teknolojilerinin bizde ne amaçla kullanıldığını gösteriyor. Yani hep iddia edilegeldiği gibi insanlığı mı kurtarıyoruz teknolojiyle yoksa pazar öğleden sonrası berbat can sıkıntısını mı bastırmaya çalışıyoruz…

İstatistik Temmuz ayını içermesine ve bu ay da dizi filmler, sezondaki kadar yayınlanmamasına rağmen aramalarda dizi, filmler ve oyuncuları yer almış. İstatistiğe bakılırsa, yıllar önce ekranlara veda eden tartışmalı Muhteşem Yüzyıl, hala en çok izlenen dizilerden. Sadakatsiz 4. Bölüm ’de her ne anlatılıyorsa belli ki çok beğenilmiş, çünkü tüm Türkiye aynı anda, aynı dizinin, aynı bölümünü tekrar tekrar izlemiş. Dijital platformlardaki yabancı dizilerin de çok izleyicisi olduğu istatistikten anlaşılıyor.

Kamu kurumlarının siteleri, bankalar, hava durumu ve illere göre namaz saatleri en çok arananlarda önemli bir yer tutuyor. Yani istatistiğin milli ve dini havası baskın…

İnsanımızın pek çok meseleyi olduğu gibi ekonomiyi de çok yakından takip ettiği anlaşılıyor. Konut kredisi, doların geleceği, altın fiyatlarının anlık durumu en çok takip edilen gündemler. TKGM Parsel Sorgulamanın en çok merak edilenlerden olması arsa satışlarıyla ilgili negatif propagandanın aksi yönünde bir seyir olduğunu gösteriyor…Sanal para olan “coin”in her türü aramalarda mevcut.

Türkiye battı, ekonomimiz çöktü, insanlar aç derken, hatırı sayılır fiyatlara satılan arabaların fiyat listeleriyle ilgili bir hayli arama yapılmış. Merak edenler için söyleyelim Skoda, BMW, Mercedes, Renault, Hyundai, Seat en çok aranan ve fiyat listeleri sorgulanan markalar olmuş. Taşıt Kredisi oranlarına dair aramalar da buna paralel olarak yüksek çıkmış. Sadece bürokrasi değil vatandaş da lükse meraklı.Biri bu istatistikleri 6’lı masayla da paylaşmalı…

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Yorumlar

AÇ MİLET AÇ 200TON BUGDAY 200TON DOMATES PARASINI DENKLEŞTİREN EVDEN ÖNCE BATILI AMERİKAN DOĞULU OTOSU ALMAYA KOŞUYO DEVRİM OTOSUNU KAPATAN DESTEKLEMİYELERE OY VERENLER ELEKTİRİKLİ OTOYU KARALAMAYA UĞRAŞALAR BAŞARDIĞINDA SİZİ KİM GELECEĞİ KİM

2021 CORONA KIRİZİNİ HATIRLIYAN VARMI İNTERNETE GİRSİN TÜRKİYEDE SATIN ALINAN OTO NEKADAR YAZSIN 737 BİN OTO ALMIŞ AÇIM DİYENLER OTOLAMA 40 BİN DOLARDAN CANI SIKILAN 10 OTO 400 BİN DOLAR ON KATI YAZARAK ÇIKSIN 28 MİLYARDOLARI BULUNCA DURSUN SONRA BİRORTODA 10 BİN PARÇA VAR 10 DOLARDAN PARÇA BULUACAĞINI DÜŞÜNSÜN ZOR 100 BİN DOLARLAN 10 OTO ON KATI ÇIKSIN 25 MİLYON OYOYU Bİ ÇASIN KİM BU MİLLETİ OTO YAPTIRMADIĞINI ÖĞRENSİN KİM KİMİ AÇ BIRAKTIĞINI ANLARMI AÇIM DİYENLER ZOR HADİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ ELEKTİRİKLİ TOOGU DURDURUNDA BATILI BİSEVİNSİNNNNNNNNNNNNNNNN100YILDAHA BATILININ BEBESİ İŞAŞ GARANTİLESİN TAYYİP DÜŞMALIĞINIZ SAYESİNDE KME GOL ATIĞINIZ GİDİNCE ANLARSINIZ
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