En çok ne arandı en çok hangi konu hakkında konuşuldu?

Yeniakit.com.tr yazarı Ali Osman Aydın, Türkiye'de arama motoru Google ve sosyal medya hesaplarında en çok yapılan aramaları inceledi ve sosyolojik tespitlerde bulundu.

Aydın'ın bugünkü yazısı şu şekilde:

Twitter, Facebook, Instagram, Tiktok, YouTube, Ekşi Sözlük, Google gibi Türkiye’de en çok kullanılan internet platformlarında,en çok nelerin arandığıyla ilgili bir istatistik var.

İlk beş yüz seçilmiş, en çok merak edilen ilk beş yüz şey. Bu istatistik biraz da iletişim teknolojilerinin bizde ne amaçla kullanıldığını gösteriyor. Yani hep iddia edilegeldiği gibi insanlığı mı kurtarıyoruz teknolojiyle yoksa pazar öğleden sonrası berbat can sıkıntısını mı bastırmaya çalışıyoruz…

İstatistik Temmuz ayını içermesine ve bu ay da dizi filmler, sezondaki kadar yayınlanmamasına rağmen aramalarda dizi, filmler ve oyuncuları yer almış. İstatistiğe bakılırsa, yıllar önce ekranlara veda eden tartışmalı Muhteşem Yüzyıl, hala en çok izlenen dizilerden. Sadakatsiz 4. Bölüm ’de her ne anlatılıyorsa belli ki çok beğenilmiş, çünkü tüm Türkiye aynı anda, aynı dizinin, aynı bölümünü tekrar tekrar izlemiş. Dijital platformlardaki yabancı dizilerin de çok izleyicisi olduğu istatistikten anlaşılıyor.

Kamu kurumlarının siteleri, bankalar, hava durumu ve illere göre namaz saatleri en çok arananlarda önemli bir yer tutuyor. Yani istatistiğin milli ve dini havası baskın…

İnsanımızın pek çok meseleyi olduğu gibi ekonomiyi de çok yakından takip ettiği anlaşılıyor. Konut kredisi, doların geleceği, altın fiyatlarının anlık durumu en çok takip edilen gündemler. TKGM Parsel Sorgulamanın en çok merak edilenlerden olması arsa satışlarıyla ilgili negatif propagandanın aksi yönünde bir seyir olduğunu gösteriyor…Sanal para olan “coin”in her türü aramalarda mevcut.

Türkiye battı, ekonomimiz çöktü, insanlar aç derken, hatırı sayılır fiyatlara satılan arabaların fiyat listeleriyle ilgili bir hayli arama yapılmış. Merak edenler için söyleyelim Skoda, BMW, Mercedes, Renault, Hyundai, Seat en çok aranan ve fiyat listeleri sorgulanan markalar olmuş. Taşıt Kredisi oranlarına dair aramalar da buna paralel olarak yüksek çıkmış. Sadece bürokrasi değil vatandaş da lükse meraklı.Biri bu istatistikleri 6’lı masayla da paylaşmalı…

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