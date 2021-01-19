En çok izlenen İran Filmleri; IMDb puanı yüksek İran filmleri

Melekler Hep Birlikte İner – Fereshteha Ba Ham Miayand

İran filmlerinin en güzellerinden olan bu film dramatik bir konuyu ele alır. Ahmet eşiyle birlikte huzurlu bir hayat süren genç bir İslâm alimidir. Fakat eşinin hamileliği başlayınca hayatında yeni bir dönem başlar. Ekonomik sıkıntılar yüzünden farklı işlerde çalışması gerekir.

Yakın Plan – Nema-ye Nazdik

1990 yılıında vizyona giren bu filmin konusunda şu olay geçer: Mohsen Makhmalbaf’ın hayranı olan Ali, onun filmleştirdiği kitabını seyahat sırasında okurken bunu fark edip ilgi gösteren bir yolcu ile karşılaşır. Ali, aynı duyguları paylaştığını düşündüğü bu kişi ile tanışır ve sohbet eder. İlgiden memnun kalan Ali, kendini yönetmenin adı ile karşı tarafa tanıştırır. İran’ın zengin ve tanınmış aileleri arasında yer alan kadının hayatına girerek kendi filmini çekmek için bir yol arar. IMDb puanı 8.3 olan bu film, en beğenilen İran filmleri arasında yer alıyor.

Cennetin Çocukları – Bacheha-Ye Aseman

Yönetmenliğini Majid Majidi’nin üstlendiği Cennetin Çocukları, 1997 yılında seyirci ile buluşur. Filmde, kız kardeşinin ayakkabılarını kaybeden bir çocuğun, onları bulabilmek için verdiği mücadelenin konusu ele alınır. IMDb puanı 8.3 olan bu film, 1999 yılının Film Oscar’ı ödülü almaya hak kazanır.

Arkadaşımın Evi Nerede? – Khane-ye Doust Kodjast?

1987 yılında beyaz perdede olan bu filmde; Ahmed, arkadaşlarının uğraşıp yaptığı bir ödevi yanlışlıkla eve götürür. Ödevi geri getirmediği takdirde öğretmenden sıfır puan alacaktır. Tam olarak nerede oturduğunu bilmeden arkadaşının oturduğu köye doğru ödevi götürebilmek için macera dolu bir yolculuğa çıkar. Yolda karşılaştığı köylülerden bazıları Ahmed’e caydırıcı davranırken bazıları ise yardımcı olmaya çalışır.