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En çok istenen butondu; Facebook'a eklendi

Facebook'a 'dislike' tuşu geldi Sosyal medya devi Facebook, pek çok kullanıcının talep ettiği dislike (beğenmeme) tuşunu platforma entegre etti.

30 Nisan 2018 Pazartesi 13:16
En çok istenen butondu; Facebook'a eklendi

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımlara ilişkin farklı tepkileri ifade etmek amacıyla, "beğenme" butonunun gelebileceğini daha önce farklı platformlarda dile getirmişti.

Sosyal medya devinin en yetkili isminin verdiği söz gerçek oldu. Facebook'ta yer alan bir yorumu artı veya eksi olarak oylamaya imkan veren özellik kullanıma sunuldu.

FACEBOOK'UN BEĞENMEME TUŞU NASIL ÇALIŞIYOR?

Platforma entegre edilen yeni özellik sayesinde Facebook'ta yapılan bir yorumu 'Upvote, downvote' yani 'aşağı ya da yukarı' şeklinde oylayabiliyoruz.

Son günlerde veri skandalı nedeniyle tarihinin en zor günlerini yaşayan Facebook, bu özelliği küçük bir test grubunda sunmaya başladı.

 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 13:16
  1. Mark Zuckerberg
  2. dislike
  3. Facebook

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