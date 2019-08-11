En çok harcama yapanlar sıralamasında lider oldular

Sayıdan çok nitelikli turistin gelmesi için gerçekleştirilen girişimler meyvesini vermeye başladı. İstanbul, Avrupa’da en çok turist ziyaretinin yapıldığı şehirler arasında üçüncü sırada yer alırken, harcama yapan turistler listesinde Alman turistler başı çekiyor. Avrupalı turistlerin yeniden ilgi odağı haline gelen İstanbul’un yıldızı parlıyor. En çok turistin ziyaret ettiği şehirler kategorisinde Avrupa üçüncüsü olan İstanbul, dünya genelinde ise ilk 10’a girerek dokuzuncu şehir olmayı başardı.

Ruslar ilk sırada

Türkiye’yi en çok ziyaret edenler Rus turistler olurken, 2019’da Türkiye’de yabancı kartlarla yapılan harcamalarda Almanlar, 740 dolar ile lider oldu. Esnaf ise bu durumdan memnun görünüyor. ‘Her şey dahil’ uygulamasının İstanbul’da birçok otelde uygulanmaması da harcamaların artmasında rol oynuyor.

Türkiye’de yapılan ortalama harcama yabancı kart başına 650 dolar olarak gerçekleşirken, Alman turistler 740 dolar ile en çok harcayan turist oldu.