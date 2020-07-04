Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs hızla tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde 5 bini aşkın kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Yeni normalleşme adımları atılsa da vatandaşlarda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları isteniyor. Pek çok kişi illere göre vaka dağılımını araştırıyor. İşte, meraka edilen “En çok hangi şehirde koronavirüs vakası var?” sorusunun cevabı.

En çok hangi şehirde koronavirüs vakası var? | Koronavirüs artış yaşanan şehir

Salgının başından bu yana koronavirüs vaka sayısının en fazla görüldüğü şehir İstanbul. Yapılan açıklamalarda vakaların yüzde 60’ının İstanbul’da olduğu belirtiliyordu. Son dönemde İstanbul’da yeni vaka sayısının birkaç hafta önceye göre azaldığı. Ancak İstanbul’dan gidenler sebebiyle bazı illerde rakamların yükseldiği ifade ediliyor. Bu şehirlerden biri de Diyarbakır oldu.

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Diyarbakır’da vakaların arttığını belirti.

Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, "Maske kullanımına gerekli özen gösterilmiyor. Yanlış maske kullanımı uyarılara rağmen hala devam ediyor. En önemli nokta, yanlış maskeleri hala kullanmaya devam ediyoruz. Lütfen siyah bez maskeleri ya da renginden bağımsız bez maskeleri kullanmayalım. Bunlar tekrar yıkanabilir ve kullanılabilir diye belki kolay geliyordur ama bunların etkinliği, koruyuculuğu yüzde 10'un altındadır. Bu nedenle bu maskeleri kullanmayalım, cerrahi maskeleri kullanalım ve telli kısmını mutlaka burnumuzun kıvrımlarına denk gelecek şekilde ayarlayalım. Bu maskeleri burnumuzu ve ağzımızı kapatacak şekilde kullanalım. Arkadaşlarımızla sohbet ederken burnumuzun altına ya da çenemize kadar indirmeyelim. O zaman hiçbir etkinliği olmayacaktır. Yani, vaka sayılarındaki artışın tek sebebi maalesef yanlış maske kullanımıdır" dedi.