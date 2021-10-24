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Dünya En çok aranan uyuşturucu kaçakçısı yakalandı
Dünya

En çok aranan uyuşturucu kaçakçısı yakalandı

Kolombiya'nın en çok aranan uyuşturucu kaçakçısı "Otoniel" lakaplı örgüt elebaşı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 07:30:00 -
En çok aranan uyuşturucu kaçakçısı yakalandı

Kolombiya'da en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga, asker ve polisin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Necocli kasabasında, "Osiris" adı verilen operasyonda ele geçirilen Clan del Golfo örgütünün elebaşı Otoniel, askerler tarafından helikopterle götürüldü.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Otoniel'in yakalanmasının, 2 Aralık 1993'te ölü ele geçirilen uyuşturucu baronu Pablo Escobar'dan bu yana örgüt elebaşlarına vurulmuş en büyük darbe olduğunu açıkladı.

Suç örgütü Clan del Golfo üyelerine seslenen Duque, "Bu örgüte bağlı olanlara sesleniyorum. Aksi takdirde başınıza gelecek olan şey bellidir. Hemen adalete teslim olun, hukukun gücü her şeyin üstündedir. " ifadesini kullandı.

Duque, Otoniel'in dünyanın en çok korkulan uyuşturucu kaçakçısı olduğuna dikkati çekerek, "Polislerin, askerlerin, sosyal liderlerin katili ve aynı zamanda genç yaştakilerin silah altına alınmasının sorumlusu olan kişidir. Güvenlik güçlerinin titiz ve müşterek operasyonuyla yakalandı." dedi.

Yakalanması için büyük ödül konulmuştu

Otoniel'in onlarca cinayet, adam kaçırma, suç örgütü kurma, uyuşturucu kaçakçılığı dahil 120 suçtan yargılanacağı kaydedildi.

Asker ve polis tarafından uzun süredir aranan Otoniel için 800 bin dolar ödül konulmuştu.

ABD'nin, dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kaçakçıları arasında gösterdiği Otoniel, bu ülkeye tonlarca kokain göndermekle de suçlanıyordu.

Otoniel, 2012'de operasyonda güvenlik güçlerince öldürülen kardeşi Juan de Dios'un yerine suç örgütünün başına geçmişti.

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