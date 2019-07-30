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En çok ABD’de konuşuldu! Göklerdeki gururumuz, 7 ayda 41 bin 800 kez gündem oldu

Ajans Press, Türk Hava Yolları’nın dünya medyasındaki karnesini çıkardı.

30 Temmuz 2019 Salı 10:16
En çok ABD’de konuşuldu! Göklerdeki gururumuz, 7 ayda 41 bin 800 kez gündem oldu

Ajans Press, Türk Hava Yolları’nın dünya medyasındaki karnesini çıkardı. Ajans Press’in Ocak -Temmuz ayları arasında, dünya medyasında gerçekleştirdiği incelemeye göre, toplam 107 ülkede THY hakkında 41 bin 800 internet haberinin yer aldığı belirlendi. THY’nin 12 bin 500’ün üzerinde internet haberiyle en çok Amerika Birleşik Devletleri’nde konuşulduğu görüldü. Almanya 6 bin 500’e yakın haberle ikinci, Rusya 2 bin 600’ün üzerinde haberle üçüncü sırada yer aldı. Yunanistan 2 bin 200’ün üzerinde haberle dördüncü, Hindistan ise bin 600’ün üzerinde haberle beşinci sırada yer aldı. Türk Hava Yolları hakkında en çok haber yaparak ilk beşi takip eden ülkeler ise, sırasıyla Birleşik Krallık, İtalya, Kanada, İspanya ve Avusturya oldu. 107 ülkede yapılan araştırmada, genel uçuş haberlerinin dışında en fazla ön plana çıkan haberin, THY’nin isim sponsorluğunu yaptığı Empire State Run-Up etkinliği ile ilgili olduğu belirlendi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:16
  1. Ajans Press
  2. Türk Hava Yolları
  3. THY
  4. Amerika Birleşik Devletleri

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