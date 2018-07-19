En cazip yapılandırma

Hükümetin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primi ve vergi borçları ile idari para cezalarının yeniden yapılandırması hem üreticileri hem tüccarları hem de sigortalıları memnun etti. 100 milyar liranın üzerinde gelir getireceği öngörülen yapılandırmada son 12 güne girildi. Uzmanlar, Bakan Berat Albayrak’ın yaptığı son uyarının talepleri daha da artacağı konusunda hemfikir.

BAŞARI GELECEK

Yeni Akit’e konuşan SGK İstanbul İl Müdür Yardımcısı Murat Özdamar, yapılandırmanın sigortalılara ve vergi mükelleflerine hitap ettiğini söyledi. Daha önceki yapılandırmalarda olduğu gibi bu defa da borçluların taksitlendirme imkanından yararlandığını vurgulayan Özdamar, “Primlerini karşılamayanlara, sigortalılığı duranlara çok önemli bir imkân sunuluyor. Peşin ödemelerde yüzde 90, taksitli ödemelerde de yüzde 50 indirim kaçırılmayacak, atlanmayacaktır” dedi.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK

Özdamar, alacakların Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi’ne (Yİ-ÜFE) göre belirlenmesinin de önemli bir artı olduğuna ve sigortalıları çekeceğine işaret etti. Özdamar, şöyle devam etti: “10-15 sene içinde önemli yapılandırmalar gördük. Bunlar ilgi gördü, ekonomiye katkı sundu. Ama en cazibi bu yapılandırmadır. Primlerini karşılayamayanlar, öteleyenler, Bağ-Kurlular mutlaka ve mutlaka yapılandırmadan yararlanmalıdır. Daha evvel peşin ödemelerde yüzde 90, taksitli ödemelerde yüzde 50 indirim yoktu. Böyle oranlar, böyle imkânlar tanınmamıştı. Kuşkusuz yeni bir döneme başlamak için uygun bir ortam var.”

MÜKELLEFLER RAHATLAYACAK

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı (İVDB) Tahsilat Grup Müdürü Rıza Bilgiç de vergi alacaklarını yapılandırarak ekonomiyi kayıt altına almayı, mükellefleri rahatlık getirmeyi, vergi dairelerinin yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını ifade etti. Varlık Barışı’na da değinen Bilgiç, ülkeye birikimleri çekme adına önemli bir adım attıklarını belirtti.

ÖĞRENCİ KREDİLERİ KAPSAMDA

Özdamar ve Bilgiç yapılandırma ile ilgili detayları paylaştı. Buna göre yapılandırma 31 Mart 2018 tarihine kadar olan tüm borçları içeriyor. Sigorta prim borçları; her türlü vergi (KDV, emlak, gelir, çevre, motorlu taşıtlar vergisi gibi), askerlik para cezası, trafik cezası, idari cezalar, su borcu, öğrenci kredileri kapsamda.

Takip edilen ecrimisil, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF), Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF), öğrenim ve katkı kredisi ile doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gerekenler gibi alacaklardan takip için vergi dairelerine intikal etmiş olanlar da yapılandırmaya tabi tutulacak. Ayrıca işletmelerde bulunan ancak kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşları beyan etme olanağı tanındı. Tüm borçlar için nihai başvuru tarihi 31 Temmuz 2018 olarak belirlendi. Borçlulara iki seçenek sunulacak. Dileyen borcunu peşin ödeyecek dileyen de taksite böldürecek. 6, 9, 12 ve 18 taksit imkanı var. Taksitler 2 aylık dönemler halinde ödenecek.

Yİ-ÜFE ESAS ALINACAK

Anaparanın mutlaka ve mutlaka tahsil edilecek. Gecikme faizi, cezası silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Aylık Yİ-ÜFE tutarı yüzde 0,35 olarak uygulanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın yüzde 90’ının tahsilinden vazgeçilecek. Tutarın tamamının ilk 2 taksitte ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. Taksitle ödeme seçilirse, anapara + Yİ-ÜFE olarak hesaplanan tutar 6 taksit için 1,045, 9 taksit için 1,083, 12 taksit için 1,105, 18 taksit için 1,15 katsayısı ile çarpılacak.

Yapılandırmadan yararlanılması için alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması gerekiyor.

GÜMRÜK VERGİSİ UYARISI

Gümrük vergilerinin idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esaslar da ortaya kondu. Vergileri ve bunlara bağlı faiz ile idari para cezalarını yeniden yapılandırmak için 13 Temmuz günü mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunulmalı. 18 Mayıs itibari ile kesinleşen, vadesi geldiği halde ötelenmiş gümrük vergilerinin Yİ-ÜFE temel alınarak ödenmesi halinde faiz, gecikme faizi ve idari para cezaları rafa kalkacak.

YÜZDE 50 İNDİRİM

İdari para cezalarının yüzde 50’sinin tamamen ödenmesi şartıyla, kalan yüze 50’si tahsil edilmeyecek. Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının yüzde 30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi şartıyla cezaların kalan yüzde 70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacaklar silinecek. 18 Mayıs itibariyle kesinleştiği halde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar da yapılandırma kapsamında olacak.