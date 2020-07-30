Kurban bayramının olmazsa olmazıdır kavurma. Kurbanlıklar kesilir hem kurban kesilen evde hem de et gelen evlerden mis gibi kavurma kokusu yükselir. Ancak kurban etini pişirmek için bazı noktaların atlanmaması gerekiyor. İşte, hızlıca kurban eti pişirmenin yolu.

En çabuk kavurma nasıl pişirilir?

Lezzetli bir et kavurma için tencerenin ocakta iyice ısıtılması gerekiyor. Ardından tencereye iç yağı ya da kuyruk yağı konur ve eritilir.

Yağ eridikten sonra tencereye küçük küçük doğranan etler alınır.

Etler iyice karıştırıldıktan sonra tencerenin kapağı kapatılır.

Et kısık ateş tepişmeye bırakılır.

Etler ara ara kontrol edilerek pişirilir.

Son olarak pişen etlere tuz eklenir ve ocağın altı kapatılır.

Afiyet olsun.