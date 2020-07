En çabuk kavurma nasıl pişirilir?

Kurban eti nasıl pişer? Kurban bayramıyla birlikte milyonlarca kişi et kavurmanın tarifini araştırmaya başladı. Bayramda kesilen kurbanın etinden kavurma hazırlamak isteyenler “Pratik et kavurma tarifi” , “En hızlı kavurma nasıl yapılır?”, “Yumuşacık et kavurma püf noktaları” konularını araştırıyor. İşte, en hızlı et kavurma pişirmenin yolu…