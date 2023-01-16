En büyük şirketleri olan otomotiv devden araç sahiplerine kampanyalı fiyat avantajları başladı! Dacia SUV

Türkiye’de otomobil sahibi olmak isteyenler sıfır kilometre arabaların fiyatlarını araştırmaya devam ediyorlar. Geçtiğimiz Kasım ayının ortasında yapılan ÖTV matrah düzenlemesi yapıldı. Düşük maliyetlerle araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar araba kampanyalarını en ince ayrıntısına kadar inceliyorlar. Ocak ayının araba kampanyaları ve indirimleri devam ederken bazı firmalar çok önemli fiyat avantajları sunabiliyorlar. Bu firmalardan birisi de Dacia oldu.

DÜŞÜK FİYATLI OTOMOBİL DACİA’DA!

Otomobil firmaları rekabet içerisinde olduklarından bazı firmalar özel bir fiyat politikası uygulayabiliyorlar. Dacia da ucuz araba konusunda oldukça bilinen bir firma olarak biliniyor. Özellikle Dacia’nın SUV model araçlarında çok büyük fiyat avantajları olabiliyor. Rakiplerine göre çok ucuz fiyata SUV satan firma bununla doğru orantılı olarak yüksek bir talep görüyor.

EK DESTEKLER SAĞLANIYOR!

Dacia tarafından satılan otomobiller için ek olarak firma tarafından kredi destekleri veriliyor. Bu destekler modelden modele değişebiliyor. Nakit sıkışıklığı yaşayanlara Dacia otomobil alımlarında müşterilere belirli tutarlarda kredi desteği veriyor. Bununla da kalmayan Dacia müşterilere ek bir jest yaparak yakıt hediyesi imkanı da sağlıyor. Bu imkanın da bazı özel şartları bulunuyor.

EN UCUZ SUV SATIŞTA!

Dacia firmasının Ocak ayı fiyat listesi belli oldu. Bu fiyat listesi ile piyasanın en ucuz SUV’u da netleşti. Dacia Yeni Sandero Stepway için çok özel bir fiyat açıklandı. Buna göre en düşük donanımlı Dacia Yeni Sandero Stepway 474.900 TL’ye satışa çıkarıldı. Bunun yanında firma iki ayrı donanım seçeneğini de sunuyor. O versiyonların fiyatları da 529 Bin TL ve 551 Bin TL olarak açıklandı.

Ayrıca: Extreme donanımı ilerleyen dönemlerde markanın dört ana modelinde (Spring, Sandero, Duster ve Jogger) de kullanıma sunulacak. Spring Extreme , tamamen yeni “Arduvaz Mavi” renk ve donanıma özel tasarım öğeleriyle yollara çıkacak. Tamamen yeni ELECTRIC 65 motor ile Spring Extreme , WLTP ortalama döngüsünde 220 km ve WLTP şehir döngüsünde 305 km menzile ulaşabiliyor.

Satışa sunulduğu ülkelerde 2 yıldan kısa bir sürede 100 bin adedin üzerinde siparişle, elektrikli araç pazarının liderlerinden biri haline gelen Dacia Spring’in, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye’de kullanıcılarla buluşması planlanıyor.

İşte Dacia Duster 2023 Ocak güncel fiyat listesi

DACIA 2023 OCAK GÜNCEL FİYAT LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Dacia'nın Hikayesi

Renault 1999 yılında Dacia'yı satın alarak stratejik bir dönüşümün ilk temellerini attı. Dacia böyleye bir Gruope Renault markası oldu ve bu da daha kaliteli bir üretim döneminin başlangıcını müjdeledi.

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