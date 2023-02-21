En büyük şansımız Cumhurbaşkanımız

Depremin vurduğu 11 şehrimizde enkaz kaldırma ve rehabilitasyon çalışmaları tüm hızıyla sürerken, afet bölgesinin yeniden imarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın engin tecrübesi ve liderlik kabiliyeti belirleyici olacak. Depremzedeler ve halkın çoğunluğu, Erdoğan’ın girişilecek bu büyük imar hamlesinde ülkemizin en büyük şansı olduğuna inanıyor.

TECRÜBESİ BÜYÜK AVANTAJ

Konuya ilişkin Akit’e konuşan TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, şunları dile getirdi: “Bu sıkıntılı dönemde en önemli avantajlarımızdan birisi Cumhurbaşkanımızın tecrübesi, kararlılığı ve organizasyon yeteneğiyle başımızda olmasıdır. Yıkım yaşanan şehirlerimizde birkaç hafta içinde yer seçimiyle birlikte yeni konutlara başlanacaktır. Doğru zemin, doğru proje ve doğru teknikle bugüne kadar hükümetimizin yaptırdığı TOKİ konutlarında olduğu gibi, güvenli konutların yapımı sağlanarak şehirlerimiz Allah’ın izniyle yeniden ayağa kaldırılacaktır. ”

1 YIL İÇİNDE BİTECEK

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanvekili, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz da, şöyle konuştu: “Devletimiz ve milletimiz, deprem bölgesi için seferber olmuş durumda. Bölgede depremden etkilenen illerimizde eş zamanlı cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konut seferberliği yürütülüyor. Bir yıl içerisinde inşallah bölgede inşa çalışmalarını bitirmiş olacağız. Bu zor günleri el birliği ile atlatacağız inşallah”

SICAK YUVALAR

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker de şunları ifade etti: “Vatandaşlarımız Cumhurbaşkanımızın verdiği her sözü zamanından önce yerine getireceğini biliyor. Vatandaşlarımıza, sıcak konutlarına girebilmesi için maksimum bir yıl sözü verdi. İnşallah bu süre içerisinde kalıcı konutlar tamamlanacaktır. Bizim bölgedeki temaslarımızda, vatandaşlarımızın bir yıl içinde konutlarına gireceklerine inandıklarını gördük. Başka bir ülkede olsa hayal bile edilemez.”

EN BÜYÜK ŞANSIMIZ

Depremde evini kaybeden Hataylı depremzede Mustafa Polat ise, şunları söyledi: “Devletimizin, AFAD, Kızılay gibi kuruluşlarımızın bizlere sunduğu imkanlarla bu zor günleri atlatmaya çalışıyoruz. Burada aramızda konuşurken, bölgenin yeniden imarında en büyük şansımızın Cumhurbaşkanımız olduğunu söylüyoruz. Gerçekten bu yıkım başka bir ülkede olsa kimse yapılacağına inanmazdı. Ama Allah’ın lütfuyla başımızda Erdoğan gibi bir lider var.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

BAŞKASINA İNANMAZDIK

Depremzedelerden Osman Solmaz da, şunları aktardı: “Cumhurbaşkanımız, kalıcı konutların bir yıl içinde bitirileceği sözünü verdi. Başkası söylese inanmazdık ama, o söylüyorsa yapar. Allah’ın izniyle sıcak yuvalarımıza bir yıl içinde gireceğimize inanıyoruz. Allah onu ve devletimizi başımızdan eksik etmesin.”