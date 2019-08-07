'En büyük pişmanlığım Galatasaray'

Galatasaray'ın eski futbolcusu Kevin Grosskreutz, Alman basınına yaptığı açıklamalarda Galatasaray hakkında konuştu.

2015 yılında Galatasaray'a transfer olan fakat belgeleri yetişmediği için lisansı çıkartılamayan Alman futbolcu Kevin Grosskreutz, Alman basınına verdiği röportajda Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu.

"Gerçekten en önemli pişmanlığın nedir?" sorusuna, "Galatasaray'a gitmekti, çünkü çok telaşlıydım. Aceleci davrandım, çok kontrolsüzdüm ve sadece Thomas Tuchel ile olan fikir ayrılıklarımdan dolayı bunları yapıyordum. Çok sabırsızdım, belki de hatam buydu ama kimseye zarar vermedim, bundan dolayı pek de pişman değilim." cevabını verdi.

2015-2016 sezonunun ilk yarısında forma giyemedikten sonra 2016 yılının Ocak ayında ülkesinin takımlarından Stuttgart'a transfer olan 31 yaşındaki Grosskreutz, şu an Almanya 3. lig ekiplerinden KFC Uerdingen 05'de forma giyiyor.