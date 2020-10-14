  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi "En büyük işletmede" hububatın toprakla buluşma serüveni başladı
Ekonomi

"En büyük işletmede" hububatın toprakla buluşma serüveni başladı

TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesinde bu yıl yaklaşık 2,5 ay sürecek çalışmayla 664 bin 400 dekar alana buğday, arpa, yem bezelyesi, kırmızı mercimek ve fiğ ekimi yapılacak - Bitkisel Üretim Müdür Yardımcısı Muhammet Altıparmak: - "8 çeşidi ekmeklik, 5'i de makarnalık olmak üzere 13 çeşit buğdayın tohumunu toprakla buluşturuyoruz. Bunun yanında kırmızı mercimek 4, fiğ 3 çeşit olarak ekimi gerçekleştireceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-14 11:02:45 -
"En büyük işletmede" hububatın toprakla buluşma serüveni başladı

ŞANLIURFA (AA) - MEHMET FATİH ASLAN - Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Şanlıurfa'daki Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmesinde hububat tohumları toprakla buluşturuluyor.

Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanının en büyüğü olan işletmede, arpadan buğdaya, mercimekten mısıra, Antep fıstığından ayçiçeğine, fiğden yulafa kadar çok sayıda ürün yetiştiriliyor.

Türkiye'nin hububat üretiminin önemli bir kısmının karşılandığı işletmede gelecek yıl hasat edilmek üzere ekime başlandı.

Yeni teknolojili 40 mibzerle ekimin yapıldığı işletmede, 587 bin dekarda buğday, 5 bin 400 dekarda arpa, 4 bin dekarda yem bezelyesi, 58 bin dekarda kırmızı mercimek ve 10 bin dekarda fiğ tohumu toprakla buluşturulacak.

İşletmenin Bitkisel Üretim Müdür Yardımcısı Muhammet Altıparmak, AA muhabirine, güzlük ekime yaklaşık iki hafta önce başladıklarını ve aralık ayının ortasında süreci tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Tohumu toprakla buluşturmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Altıparmak, "8 çeşidi ekmeklik, 5'i de makarnalık olmak üzere toplam 13 çeşit buğdayın tohumunu toprakla buluşturuyoruz. Bunun yanında kırmızı mercimek 4, fiğ 3 çeşit olarak ekimi gerçekleştireceğiz. Ekimini gerçekleştirdiğimiz kaliteli tohumları araştırma kuruluşlarımızdan alarak çoğaltıp ekimini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Altıparmak, arpa, fiğ ile yem bezelyesinin tohum ve hayvancılıkta kullanılması amacıyla üretiminin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yaklaşık 300 işçinin iki vardiya halinde işletmenin çeşitli bölgelerindeki arazilerde ekim gerçekleştirdiğini anlatan Altıparmak, yaklaşık 2,5 ay sürecek tatlı bir telaş içerisinde olduklarını ifade etti.

Altıparmak, hububat ekiminin yapıldığı alanın 458 bin 942 dekarlık kısmında sulu tarım yapıldığını ve bunun 60 bin dekarlık kısmının bu yıl Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı törenle sulamaya açıldığını anımsattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cem Küçük AYM üyesi Engin Yıldırım hakkındaki gerçeği açıkladı
Gündem

Cem Küçük AYM üyesi Engin Yıldırım hakkındaki gerçeği açıkladı

Darbe imasında bulunan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım hakkında şoke eden bir bilgiyi paylaşan gazeteci Cem Küçük, Yıldırım'ın kardeş..
Bu sefer Rus S-400’leriyle kafa tuttular! ‘İstediklerimizi yerine getireceğiz’
Dünya

Bu sefer Rus S-400’leriyle kafa tuttular! ‘İstediklerimizi yerine getireceğiz’

National Interest dergisi, geçtiğimiz günlerde İran'ın Rus S-400 hava savunma sistemini edinmesi halinde Amerikan F-35 hayalet avcı uçağını ..
Canlı yayında darbe tartışması
Gündem

Canlı yayında darbe tartışması

Prof. Dr. Ersan Şen ve Gazeteci Cem Küçük katıldıkları televizyon programında Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım’ın darbe imalı ‘I..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay