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Sağlık En büyük hedefimiz: Türkiye’yi sağlık turizminde dünya markası yapmak
Sağlık

En büyük hedefimiz: Türkiye’yi sağlık turizminde dünya markası yapmak

Sağlık Bakan Yardımcı Halil Eldemir, Bursa’da düzenlenen “Pandemi Sonrası Türkiye Sağlık Turizmi Vizyonu Paneli”nde yaptığı konuşmada, Türkiye’yi sağlık turizmi alanında marka haline getirmenin en büyük hedefleri olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 12:16:00 -
En büyük hedefimiz: Türkiye’yi sağlık turizminde dünya markası yapmak

Pandemiden önce Türkiye'de 761 sağlık tesisi, 87 aracı kuruluşa sağlık turizmi yetki belgesi verildiğini, pandemi döneminde bu sayının 1298 sağlık tesisi ve 234 aracı kuruluşa yükseldiği bilgilerini veren Eldemir, “Medikal turizmin kapsamını genişleterek engelli ve yaşlı bakımı, termal turizm, obezite cerrahi işlemleri, organ nakli gibi özellikli alanları ön plana çıkaracağız” dedi.

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