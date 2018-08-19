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En büyük gücümüz üretim ve ihracat

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin ekonomik gerçekler ve uluslararası ticaret hukukuyla bağdaşmayan finansal saldırılara maruz kaldığını belirterek, “Köklü geçmişi ve ortaya koyduğu iradesiyle Türkiye, atılması gereken adımları bir bir hayata geçiriyor. Sektörlerimizin ortaya çıkan ekonomik koşullara göre pozisyon alması gereken bu süreçte en büyük gücümüz olan üretime ve ihracata sağlanan destekler de büyük önem taşıyor” dedi.

19 Ağustos 2018 Pazar 11:20
En büyük gücümüz üretim ve ihracat

Trump yönetiminin hukuksuz uygulamalarına karşı atılan adımları desteklediklerini dile getiren Burkay, şu ifadeleri kullandı: “Ekonomi politikalarımızın yeni sistemle birlikte tek merkezden yönetilmesi, ortaya çıkan sorunlara karşı kararların hızlı ve etkin bir şekilde alınmasını sağladı. Bu süreçte ekonomi yönetimimizin ve ilgili bakanlıklarımızın finansal piyasaları ve reel sektörümüzü rahatlatmak amacıyla atmış olduğu adımlar da oldukça önemli. Diğer taraftan ekonominin panik havasından uzaklaşması ve döviz piyasasındaki olumlu gelişmeler, yapılan hamlelerin doğruluğunu ortaya koymaktadır. Ekonomi yönetimimizin finans ve bankacılık sektörleri ile birlikte yatırımcılara ilişkin desteklerini üretici ve ihracatçılarımızı da kapsayacak şekilde genişletmesini bekliyoruz.”

İŞADAMLARINA UYARILAR

İhracatçıların ortaya çıkan ekonomik koşullara göre pozisyon alması uyarısı yapan Burkay, “Özellikle ihracatçılarımıza döviz piyasasındaki artıştan kaynaklanan iskonto talepleri gelmekte. Üyelerimizin bu talepleri dikkate almadan ticari faaliyetlerini sürdürmelerini tavsiye ediyorum. 10-15 yıllık süreçte maliyet hesaplarında ihracatçılarımız faiz oranlarını çok düşük olduğu için pek dikkate almıyorlardı. Bundan sonraki süreçte ise maliyet hesaplarının faiz oranlarının da dikkate alınarak yapılması, firmalarımızın sürdürülebilirliği açısından oldukça önemli hale geldi. Yüksek düzeyde seyreden açığa satışlar konusunda da firmalarımız tedbirli olmalı” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 11:20
  1. Donald Trump
  2. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

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