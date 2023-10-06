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Ekonomi En büyük 500 şirketin yüzde 45'i "alacaklı"
Ekonomi

En büyük 500 şirketin yüzde 45'i "alacaklı"

Yeniakit Publisher
2023-10-06 13:58:00 - 2023-10-06 13:58:28
En büyük 500 şirketin yüzde 45'i "alacaklı"

Bilinirliği hızla artan "alacak sigortasına" şirketlerin gösterdiği talep de aynı oranda artıyor. Büyük şirketlerin bu sektöre ilgisi ise merak konusu.

Türkiye’de ticari alacak sigortası kullanımı her geçen yıl artıyor. Nakit akışlarını ve ticaretlerini güvence altına alırken risk seviyelerini de önceden bilerek tedbirini almak isteyen şirketler, ticari alacak sigortasına yöneliyor. Allianz Trade’in Türkiye’nin en büyük 500 şirketine yönelik bu yıl 6'ncısını düzenlediği Ticari Alacak Risk Yönetimi anketine göre, şirketlerin yüzde 45’i alacak sigortası kullanıyor. Son yıllarda bilinirliği hızla artan alacak sigortasına şirketlerin gösterdiği talep de aynı oranda artıyor.

Şirketlerin yüzde 70’i ihracat yapıyor

Ankete katılan şirketlerin yüzde 70’i ihracatçı konumda ve ankete verdikleri yanıtlar da alacak sigortasının öneminin gün geçtikçe önem kazandığının kanıtı niteliğinde. Bu ihracatçı şirketlerin büyük çoğunluğu yeni ihracat müşterilerini yurt dışı fuarlarında ve hedef ülkelere yapılan ziyaretlerde bulduklarını iletiyor. Allianz Trade bu aşamada devreye giriyor ve çalışmayı hedefledikleri alıcıların riskini ölçerek yol gösterici oluyor. Doğru pazarlarda, doğru müşteriler ile güvenle ticaret yaparak büyümelerini sağlıyor. Allianz Trade Türkiye CEO’su Ahmet Ali Bugay, “Ticari alacak sigortasının şirketlerimiz tarafından ilgi görmesi, nakit akışlarını ve iş süreçlerini alacak sigortası ile güvence altında tutmaları, bu konudaki bilinirliğin de arttığını gösteriyor" dedi.

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