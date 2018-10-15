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En büyüğü 17 yaşında! Gaspçı çocuklar tutuklandı

Eskişehir'de bir haftada 6 çocuğun cep telefonunu, parasını ve kişisel eşyalarını bıçak zoruyla gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 çocuktan 3'ü tutuklandı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 00:47
En büyüğü 17 yaşında! Gaspçı çocuklar tutuklandı

Eskişehir'de 6 çocuğu bıçak zoruyla gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli çocuktan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri tarafından dün düzenlenen operasyonda, bir haftada 6 çocuğun cep telefonunu, parasını ve kişisel eşyalarını bıçak zoruyla gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Ö.A. (14), B.S. (17), S.B. (15), M.S. (15) ile Y.Ö'nün (15) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Vücutlarına bir Türk televizyon dizisinde kullanılan işaretlerin dövmelerini yaptırdıkları belirlenen 5 şüpheli çocuk, Eskişehir Adalet Sarayı'na getirildi.

Ö.A, B.S. ile S.B. tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 00:47
  1. Eskişehir

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